تجديد لافتة هوليوود قبل مئويتها الأولى

ستخضع لافتة هوليوود التي تشكل معلماً أميركياً ثقافياً وتتألف من أحرف اسم المنطقة الواقعة في لوس أنجلوس، لأعمال تجديد بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن.

وسيجري تحديث المعلم الشهير الذي أُقيم سنة 1923 ويطل على العاصمة العالمية للإنتاجات السينمائية الضخمة، قبل الذكرى المئوية على إنشائه التي تصادف السنة المقبلة.

وأعلنت «هوليوود ساين تراست»، وهي الجهة الموكلة حماية المعلم، أنّ أعمال التجديد ستنطلق الاثنين ويُفترض أن تستمر نحو ثمانية أسابيع.

وتشمل أعمال التجديد تنظيف الأحرف التي يبلغ ارتفاعها 14 متراً ثم إعادة طلائها. وخُصص 1500 لتر من الطلاء الأبيض لهذه الأعمال.