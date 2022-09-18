رحيل الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، أمس، وفاة الفنانة والممثلة فريدة صابونجي عن 92 سنة، بعد معاناتها من المرض.

وتعد صابونجي واحدة من أشهر الأسماء الفنية في الجزائر، حيث أدت عشرات الأدوار السينمائية والمسرحية، وكان أول ظهور لها على المسرح وهي بعمر 13 سنة. ودخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية عندما بلغت 17 سنة، كما كان لها العديد من الأعمال التلفزيونية أهمها ا«لمصير» (1989)، و«كيد الزمن» (1999).