مهرجان سان سيباستيان السينمائي ينطلق بدورته الـ 70

انطلق مهرجان سان سيباستيان السينمائي بدورته السبعين، أمس، في ظل غياب الممثلة الأميركية غلين كلوز التي كان يُفترض أن ترأس لجنة التحكيم، لكنّها اعتذرت لأسباب «عائلية طارئة». ويتنافس 17 فيلماً في دورة المهرجان هذه التي تكرّم الممثلة الفرنسية جولييت بينوش والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ اللذين سيحصلان على جائزتين فخريتين عن مجمل أعمالهما.

وتضم لائحة الأعمال المتنافسة بشكل رئيس أفلاماً أميركية - لاتينية وأخرى إسبانية. ومن بين الأفلام التي تتنافس في المهرجان المُقام في مدينة سان سيباستيان الواقعة في إقليم الباسك (في شمال إسبانيا)، فيلم «لو ليسيان» الفرنسي للمخرج كريستوف أونوريه ومن بطولة جولييت بينوش وفينسان لاكوست.