عودة الفهود الإفريقية إلى الهند بعد غياب 70 عاماً

وصلت ثمانية فهود إفريقية إلى الهند على متن طائرة أمس، في إطار محاولة طموحة لإعادة إدخال الحيوان إلى الهند بعدما انقرض من هناك قبل ما يقرب من 70 عاماً. ووصلت الطائرة القادمة من ناميبيا في قاعدة تابعة للقوات الجوية في مدينة جواليور بولاية مادهيا براديش صباح أمس، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية «إيه إن آي».

ومن هناك، تم نقل الفهود بمروحية إلى حديقة وطنية قريبة، حيث أطلقهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى داخل منطقة حجر صحي مخصصة لها.

وستظل الفهود في المنطقة المخصصة لها من أجل مراقبتها في الفترة المقبلة. وهذا هو أول مشروع من نوعه لمحاولة إعادة تقديم الفهود من قارة إلى أخرى. حيث تعتزم الهند الاستمرار في استيراد الفهود خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي حين أن الفهود الجنوب إفريقية متطابقة من الناحية البصرية للفهود الآسيوية، فهناك اختلافات جينية طفيفة، غير أن أبناء العمومة البعيدة هؤلاء هم أفضل أمل للهند، حيث إن الفهود الآسيوية على حافة الانقراض الآن.