يومان في السماء بعد ان إنقطع به حبل المنطاد

نجا رجل طار به منطاد بالخطأ حوالي 200 ميل بعد أن انقطع الحبل الذي كان يثبته بالأرض أثناء عملية التقاطه لحبات الصنوبر من أشجار مرتفعة.

وتم العثور على الرجل بأمان بعد أن أمضى يومين في المنطاد وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وفقد الرجل الأربعيني واسمه هو جين تاو ومعه شريكه على الأرض، السيطرة على البالون حين انفك قيده لسبب غير معروف وحلق بالرجل بعيدا.

وبدأت بعدها عمليات البحث على الفور عن المنطاد وتاو الذي بقي في داخله، وقالت هيئة الإذاعة الصينية الحكومية إن رجال الإنقاذ تمكنوا من الاتصال بتاو عبر الهاتف في صباح اليوم التالي وأمروه بإفراغ البالون ببطء من أجل تمكين هبوطه.

ولاحقا تمكن الرجل من الهبوط بالمنطاد بأكثر الطرق أمانًا، حيث لامس الأرض في منطقة قريبة من الحدود مع روسيا، وفقًا لما ذكرته محطة "سي سي تي في" الحكومية.

وعانى تاو الذي يعمل في قطاع السيطرة على الحرائق في شمال شرق الصين من ألم في أسفل ظهره ناتج عن وقوفه طوال يومين كاملين في منصة البالون.

ويتم العثور على حبات الصنوبر التي كان هو جين تاو يحاول حصادها داخل أكواز الصنوبر، وتستخدم هذه الحبات في الأطباق التي يتم تقديمها عادة في شمال شرق الصين.