«العين السينمائي» يستحدث مسابقة دولية

أعلن مهرجان العين السينمائي الدولي عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في دورته الخامسة التي ستنطلق في مدينة العين في السادس من فبراير المقبل.

وإلى جانب مسابقاته الرسمية استحدث المهرجان مسابقة ذات طابع دولي في الدورة الجديدة بعنوان «الصقر للفيلم الدولي الطويل». وقال مؤسس ومدير عام المهرجان عامر سالمين المري: «مع استحداث المسابقة الجديدة سيستمتع الحضور بمشاهدة أفلام طويلة مميزة من أنحاء العالم بحكايات متنوعة».