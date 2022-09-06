فتاة أميركية تعاني من مرض غريب.. تقصي 23 ساعة يوميا في السرير

تعاني الشابة الامريكية ليندسي جونسون من مرض يصنف هو من أقل الأمراض فهماً في العالم، والذي يجبرها على قضاء حوالي 23 ساعة في السرير، بسبب عجزها عن الوقوف لمدة تزيد عن عدة دقائق دون الإصابة بدوار يليه إغماء، وهو ما يسميه البعض بحساسية ضغط الدم اتجاه الجاذبية الأرضية، «حساسية من الجاذبية».

وتم تشخيص إصابة ليندي بتسرع القلب الوضعي، والمعروف علميا باسم (PoTS) في فبراير 2022، وذلك بعد أن أمضت معظم السنوات السبع الماضية في التقيؤ، والمعاناة من آلام في البطن والظهر، والإغماء بشكل منتظم.

وعلى الرغم من تناول المرأة للعديد من الأدوية، إلا أن هذا لم يوقف معاناتها من زيادة غير طبيعية في معدل ضربات القلب كلما وقفت وهو أمر وصفه أحد الأطباء بأنه «حساسية من الجاذبية».

وتقول ليندسي(28 عامًا)، «لدي حساسية من الجاذبية - يبدو الأمر جنونيًا ولكنه صحيح، لا يمكنني الوقوف لمدة تزيد عن ثلاث دقائق دون الشعور بالإغماء أو المرض أو الإغماء. أشعر بتحسن كبير إذا كنت مستلقيًة. أنا في السرير طوال اليوم، لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم - لم أفكر مطلقًا في أنني سأضطر في سن 28 إلى استخدام كرسي الاستحمام».

وحير مرض ليندسي الأطباء لمدة سنوات، ومرت بمراحل تشخيص مختلفة من بينها تشخيصها بالقلق الشديد، لكن الأمور أخذت منعطفاً مخيفاً حقًا في أكتوبر 2020، عندما أغمي عليها في المصعد بينما كانت في طريقها إلى موعد في المستشفى. وكانت قبلها قد عانت من اغماءات متكررة في أماكن عامة، وهو الأمر الذي اضطرها للتوقف عن القيادة وصولا إلى انعدام قدرتها على الوقوف أو حتى الانحناء دون الشعور بالدوخة.