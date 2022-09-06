استاذ سعودي يلعب «البلوت» مع تلاميذه يتصدر منصات التواصل «فيديو»

تصدر مقطع فيديو لاستاذ سعودي يعلب «البلوت» مع تلاميذه في أحد الفصول منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، متسببا بموجة واسعة من الجدل بين مؤيد ورافض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع الفيديو للأستاذ يلعب «البلوت» (لعب بأوراق الشدّة، تشتهر في المجتمعات الخليجية) مع تلاميذه في إحدى المدارس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، إضافة إلى أنه تم توثيق صورة عن إنذار قيل إنه وجه للمعلم نتيجة هذا التصرف.

وعلق الأستاذ على مقطع الفيديو قائلا: «كانت فسحة والكل في الساحة، وكنت أدور على الفصول عشان أتأكد أن الكل نزل للساحة، ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبة، وتصور المقطع ونزل في أكثر من مكان، ولما نزلته في حسابي فجأة الكل يتكلم عنه ووصل ترند».

وبحسب عدد من الصحف المحلية فقد تباينت الآراء التي اجتاحت مواقع التواصل حول ما قام به المدرس، حيث طالب البعض بفصله، في حين اعتبر آخرون أن تصرفه محاولة للتقرب من الطلاب.