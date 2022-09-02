«تشيبرياني» يفتتح فرعاً جديداً في «مارينا مول»

احتفالاً بمرور 91 عاماً على انطلاقته الأولى أعلن مطعم «تشيبرياني» عن افتتاح فرع «تشيبرياني دولشي» جديد في «مارينا مول» بأبوظبي، ويشكل المطعم ثالث مطاعم سلسلة «تشيبرياني» الموجودة في دولة الإمارات إلى جانب فرعيه في كل من أبوظبي ودبي.

ويعكس المطعم تاريخ علامة «تشيبرياني» العريق في الخدمات والأطباق الاستثنائية طوال أربعة أجيال في مجال الضيافة، وتم تصميمه ليقدم أجواء مميّزة ويضمن تجربة رفيعة المستوى لكل الزوّار، مع ألوانه البحرية الفريدة وديكوراته المستوحاة من مطعم «هاريز» في البندقية، احتفاءً بالإرث العريق للمطعم.

ويتمتع المطعم بموقع مميّز يجعله المحطة المثالية للقاءات الاجتماعية وجلسات العمل والدردشة ويتسع لقرابة 100 شخص.

وتضم قائمة «تشيبرياني دولشي» أطباق العلامة الكلاسيكية مثل «بيليني» وطبق «كارباتشيو» من ابتكار المؤسّس جوسيبي تشيبرياني في عامي 1948 و1950 على التوالي في مطعم «هاريز» في مدينة البندقية. إضافة إلى طبق «تاليوليني» بالفرن و«سمك القد ألا كارلينا وكارباتشيو ألا شيبرياني»، وغيرها من الأصناف الشهية. ويقدم المطعم البيض والمخبوزات الطازجة، والعصائر اللذيذة على مائدة الفطور. وتضم قائمة الحلويات الكلاسيكية كيك الشوكولاتة وكيك الميرينج بالفانيلا وآيس كريم مخفوق حسب الطلب، وحلوى كانولي وكيك البومبولون وحلوى البابا المحشوة بالكريمة، إضافة إلى مجموعة من المعجنات التقليدية الإيطالية، مثل: الكيك والتارت والبومبولون وحلوى الكانولي وغيرها. يفتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً.