القرية العالمية: استعدوا لاكتشاف «طريق آسيا» والاستمتاع بـ 27 جناحاً

كشفت القرية العالمية في دبي، أمس، عن مجموعة من الفعاليات والإطلالات الجديدة والتحسينات التي ستكون محط أنظار ضيوفها في موسمها الـ27 الذي سينطلق في 25 أكتوبر المقبل.

وتُشكّل أجنحة الدول المختلفة، التي تزخر بمنتجات وسلع مميزة، نقاط جذب وركائز أساسية لنجاح هذه الاحتفالية العالمية التي تستقطب أصحاب الحرف وروّاد الأعمال والفنانين من أنحاء العالم، لتدخل البهجة على ملايين الزوّار في كل موسم بالقرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للتراث والتسوق والترفيه في دولة الإمارات والمنطقة.

مزيد من الترفيه

وسيشهد الموسم الجديد مشاركة 27 جناحاً يجسد كل منها تراثاً وتنوّعاً ثقافياً للبلد أو المنطقة التي يمثلها، من خلال الفنون والحرف المحلية والمأكولات الشعبية والفعاليات الترفيهية والمنتجات الأصلية. وستشهد القرية هذا العام مشاركة جناحين جديدين يمثلان دولة قطر وسلطنة عمان، لتضفي بذلك المزيد من المتعة والترفيه على التجربة الفريدة التي توفرها الوجهة الشهيرة لزوّارها.

ويضم مشروع «طريق آسيا» الجديد في موسم القرية العالمية المقبل شارعاً جديداً للمشاة يحتوي على 43 كشكاً من 13 دولة آسيوية غير ممثلة في الأجنحة الـ27 المشاركة. وستقدم كل من هذه المنافذ لضيوفها منتجات أصلية 100% من سريلانكا، وإندونيسيا، وكمبوديا، وماليزيا، وبروناي، ولاوس، وهونغ كونغ، وتايوان، وفيتنام، ونيبال، وبوتان، وميانمار، والفلبين.

وبالإضافة إلى القطع الفنية المميزة والتصاميم المبتكرة، سيعرض «طريق آسيا» الثقافات والتقاليد المتنوّعة التي تزخر بها واحدة من أكثر القارات اكتظاظاً بالسكان في العالم، وموطن عدد من أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية.

رقم قياسي

من جهته، قال المدير التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه محمد شرف: «شكّلت القرية العالمية ظاهرة إقليمية ودولية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة. وبينما شهد الموسم الـ26 تسجيل رقم قياسي في عدد زيارات الضيوف، يبذل فريق القرية جهوداً كبيرة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي وضمان نجاح الموسم المقبل، إذ تجري الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح الموسم الجديد في 25 أكتوبر المقبل، والذي نتطلع قدماً من خلاله للاستمتاع بمجموعة رائعة ومتنوّعة من الفعاليات والعروض والأنشطة الجديدة في مجالات التسوق والطعام والترفيه».

ومن المقرر أن تكشف القرية العالمية عن المزيد من الفعاليات والتجارب المميزة الخاصة بموسمها الـ27 خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، قبيل الافتتاح الرسمي في أكتوبر المقبل.

عودة «الصنعة»

تضم قائمة الأجنحة في الموسم الجديد بالقرية العالمية: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وأفغانستان، وإفريقيا، والأميركيتين، والصين، ومصر، وأوروبا، والهند، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وسورية، وتايلاند، وتركيا، واليمن، وروسيا. كما سيعود جناحا «الصنعة» و«مؤسسة خليفة» اللذان يستقطبان روّاد الأعمال المحليين الحريصين على الاستفادة من منصة القرية العالمية لتنمية أعمالهم، وإتاحة الفرصة لضيوف القرية ليكونوا من بين الأوائل في اكتشاف أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمونها، علاوة على جناحي قطر وسلطنة عمان.

محمد شرف:

«شكّلت القرية العالمية ظاهرة إقليمية ودولية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة».

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دولة يضم طريق آسيا الجديد ملامح من مذاقاتها وثقافاتها المتنوعة.