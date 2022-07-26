وفاة 29 شخصاً بسبب مشروبات سامة في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

لقي 29 شخصاً، على الأقل، حتفهم عقب تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية جوجارات بغرب الهند، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولو الشرطة إن معظم الضحايا قرويون من منطقة بوتاد، بالولاية.

وأفاد المسؤول في شرطة الولاية أشوك كومار ياداف بأن الفحوص المعملية الأولية أشارت إلى وجود مواد كيماوية في خليط الخمور، من بينها الميثانول.

وألقي القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن، والتحقيقات مستمرة. وتم ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية المغشوشة في مداهمات نفذتها الشرطة.

وبدأت المأساة عندما تم نقل قرويين تناولوا الخمور مساء أمس الأول الأحد إلى مستشفيات في المنطقة، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. وأفادت شبكة تليفزيون نيودلهي (إن دي تي في) بأن هناك ما لا يقل عن 30 شخصا حالتهم خطيرة، يتلقون العلاج.

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