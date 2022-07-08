حديقة العين: قطط كبيرة وجوارح وبطاريق بانتظاركم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تستقبل حديقة الحيوانات بالعين زوارها خلال عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية وسط خيارات ترفيهية وتجارب وخدمات متعددة للحياة البرية وسفاري العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، طوال أيام العيد من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

ويتصدر فعاليات الحديقة التي تتطلب المرور الأخضر لبرنامج الحصن؛ فن العيالة الإماراتي الشعبي بالإضافة لمتعة التجول في الحديقة والاستمتاع بالتجارب المحببة لدى أفراد العائلة منها عرض جوارح الصحراء، وتجارب الالتقاء بالحيوانات والاستماع إلى حكاياتهم من مربيهم، بالإضافة لتجارب الإطعام مثل إطعام الزراف والعصافير الملونة، ومشاهدة إطعام البطاريق، والشمبانزي والغوريلا، وعروض إطعام الأسود والتماسيح، ومشاهدة برامج إثراء وتأهيل القرود. ويمكن للزائر زيارة أشهر معارض الحيوانات مثل معرض فرس النهر والتمساح، وواحة القطط الكبيرة وغيرها الكثير.

ولمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء برامج متنوعة في هذه المناسبة وبالتحديد الأنشطة التراثية الجاذبة للزوار مثل برنامج السحارة والأزياء التراثية وبرنامج الجمل، وبروتوكول إعداد القهوة والضيافة العربية، والألعاب الشعبية، فضلاً عن جولات المركز الممتعة ومشاهدة فيلم رؤية الصحراء العربية الذي يحكي كفاح الإنسان الإماراتي مع البيئة ومراحل نهضة الإمارات.

وفي سفاري العين يخوض الزوار مغامرة في البراري الإفريقية وسط تنوع مذهل من الحيوانات ضمن خيارات تشمل جولات وخدمات خاصة وجماعية توفرها السفاري برفقة مجموعة من المرشدين الإماراتيين المهرة.

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