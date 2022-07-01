70 فعالية عالمية على أجندة ياس.. بوتشيلي و«الملك الأسد» وقائمة طويلة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

70 فعالية تتضمنها أجندة فعاليات جزيرة ياس خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى فبراير 2023، وفق ما كشفت عنه شركة ميرال، والجهات المتعاونة معها في تنظيم هذه الفعاليات، مؤكدة أن اختيار هذه الفعاليات جاء وفق معايير دقيقة لا تسعى لاستضافة وتنظيم فعاليات عالمية كبرى فقط، ولكن تهدف إلى توفير مقومات نجاحها، وإرساء بيئة مناسبة ومؤهلة لها.

كما كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«ميرال» عن تجديد شراكتهما لمدة عامين، تتضمن صندوقاً مخصصاً للفعاليات، يعمل على دعم جدول الفعاليات الموسيقية والكوميدية والعروض الترفيهية الحية، بما يسهم في استقطاب 260 ألف شخص لحضور الفعاليات في جزيرة ياس، بالإضافة إلى دعم الحجوزات الفندقية لتصل إلى 36 ألف حجز، بهدف دعم برنامج الفعاليات التي تستضيفه جزيرة ياس.

ويشتمل البرنامج الثري الذي أعلن عنه في مؤتمر صحافي عقد أمس في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، على مجموعة كبيرة من الفعاليات تصل إلى 70 فعالية، من أبرزها عودة أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يضم نزالات يو إف سي 281، إضافة إلى المباريات التحضيرية لموسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022 في الاتحاد آرينا، وعرض موسيقي يقدمه أي آر رحمان، المؤلف الحائز جوائز عدة، في 26 أكتوبر المقبل احتفالاً بمهرجان ديوالي (مهرجان الأضواء). ويحمل الشهر الجاري تجارب مميزة لعشاق الرياضات الإلكترونية مع عودة مهرجان ياس المنتَظر للألعاب الإلكترونية، والموسم الرابع من نهائي بطولة V10 العالمية ضمن فعاليات شهر ياس مول للألعاب الإلكترونية.

ويعود عرض ديزني على الجليد بعرض ميكي وأصدقائه الجديد، بين 12 و16 أكتوبر المقبل.

ويقدم التينور العالمي أندريا بوتشيلي حفلاً في حديقة الاتحاد في 24 نوفمبر المقبل. بالإضافة إلى استضافة الاتحاد آرينا العرض الموسيقي «ذا لايون كينغ»، المستوحى من فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج ديزني، لتوفر لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 مزيداً من خيارات الترفيه.

وتتضمّن فعاليات شهري نوفمبر وديسمبر المقبل نهائي بطولة العالم للترايثلون، ونهائي الجولة العالمية للسلة الثلاثية. إلى جانب نهائي بطولة بلاست بريميير العالمية لأفضل فرق الرياضات الإلكترونية في الاتحاد آرينا في ديسمبر المقبل.

ويضم برنامج يناير 2023، عرضاً يقدمه الممثل الكوميدي كيفن بريدجز في عطلة نهاية الأسبوع المرافقة لبطولة أبوظبي للغولف المرتقبة ضمن جولة دي بي ورلد للغولف. كما يشهد فبراير 2023 عودة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي.

وأعلن الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، خلال المؤتمر، عن الفعاليات التي ينظمها المجلس مع «ميرال» في جزيرة ياس للفترة المقبلة ومنها: نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 خلال الفترة 23 - 26 نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط تفاعل أكثر من 7500 مشارك ومشاركة من أبرز أبطال الترايثلون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بجانب نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية خلال الفترة 9-10 ديسمبر المقبل في ياس باي.

من جانبه، أوضح مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، صالح محمد الجزيري، أن «التعاون عبر مختلف القطاعات وعقد الشراكات الاستراتيجية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لأبرز الفعاليات العالمية»، مشيراً إلى أهمية التطوير المستمر للبرنامج الحافل بالفعاليات والتجارب المتنوعة الذي تستضيفه العاصمة على مدار العام بما يدعم تحقيق الطموحات الرامية إلى تكريس ريادة الإمارة على الخريطة السياحية، والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في استقبال 23 مليون زائر سنوياً بحلول 2030.

وحول تجديد الشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«ميرال»، قال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد عبدالله الزعابي: «يأتي الإعلان عن برنامج فعالياتنا دليلاً على رؤيتنا لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام. ولم تكن إقامة جميع تلك الفعاليات ممكنة لولا دعم شركائنا، ونعتزم مواصلة التعاون معهم لنوفر لضيوفنا تجارب لا تُنسى، إلى جانب المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للزوار من جميع أنحاء العالم».

مهرجان الألعاب الإلكترونية

لعشاق الألعاب الإلكترونية، يعود مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، الذي يُعد الفعالية الأكبر من نوعها في أبوظبي، من 7 وحتى 17 يوليو الجاري. ويشهد المهرجان منافسة قوية بين أفضل اللاعبين في عدد من البطولات، كما يمنح ضيوفه فرصة لقاء لاعبيهم المفضلين.

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أكتوبر المقبل يعود «ديزني على الجليد» بعرض جديد.

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نوفمبر المقبل، سيشدو أندريا بوتشيلي في حديقة الاتحاد.

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