حادث سير مروع يودي بحياة 5 مصريين في الكويت

المصدر: موقع الامارات اليوم

لقي 5 مقيمين من الجنسية المصرية مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بينهم كويتي بجروح بليغة في حادث مروري مروع وقع فجر اليوم بين مركبتين دفع رباعي على الطرق الدائري السادس باتجاه الجهراء.

وأشارت صحيفة "القبس"، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى أثره قامت إدارة العمليات المركزية بتوجيه فرقة إطفاء من مركز الاستقلال، وتبين عند وصولها للموقع وفاة 4 مقيمين مصريين وإصابة 4 آخرين كانت حالتهم حرجة بالإضافة إلى إصابة مواطن كويتي حيث قامت الفرقة بإخراج المحشورين وتم تسليمهم للطوارئ الطبية.

ولفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة عند وصوله للمستشفى لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 مصريين.

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