ساويرس يعلق بطريقة غير لائقة على استقالة هاني شاكر ثم يعتذر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتذر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، لمتابعيه، عن تعليقه بطريقة غير لائقة على استقالة الفنان المصري هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين، بتغريدة أخرى مثيرة للجدل.

وكتب: "أعتذر لكل من غضبوا من التغريدة الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر… لكن أذكّر بكلمتى مع عمرو أديب: "ربنا لا يسامح فى قطع الأرزاق".

وكان ساويرس غرد في البداية عن استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية: "هل في إمكان أحد أن يرسل لي عنوان محل قلل رخيصة".

أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق "



◦ pic.twitter.com/qJSbQdSjXu — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 28, 2022

وكان نجيب ساويرس عبّر عن اعتراضه على على قرار نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء، وأكد أن "لكل شخص حرية أن يسمع ما يريده من أغاني"، معتبرا أن تصرف شاكر هو "نفسنة" على حد وصفه.

وأعلن هاني شاكر، الاثنين، استقالته من منصبه كنقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قراره لا رجعة فيه.

وجاء إعلان هاني شاكر قراره أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، معربا عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة الاثنين، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لنقيب المهن الموسيقية ولعازفي الإيقاع .

وقال هاني شاكر: "النهاردة آخر يوم لي كنقيب للموسيقيين وأتوجه بالشكر لكل مجلس إدارة النقابة.. وقراري لا رجعة فيه".

ودعا هاني شاكر، الجمعية العمومية للنقابة باختيار الأفضل لمنصب النقيب.

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