مخيمات صيفية غنية بالأنشطة في «سيدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكمل نادي سيدات الشارقة بمقره الرئيس وفروعه الـ10 في المنطقتين الشرقية والوسطى استعداداته لتنظيم أربعة مخيمات صيفية، يهدف من خلالها إلى تنمية مهارات الأطفال عبر مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، طبقاً لأعلى معايير السلامة والضوابط الاحترازية، خلال الفترة من الثالث من يوليو إلى 25 من أغسطس المقبلين.

وتصنف الأنشطة وفق فئات ومراحل عمرية مختلفة، وتستهدف الأطفال والفتيات واليافعات من أربع إلى 14 سنة، والفتيان من أربع إلى ثماني سنوات.

ويشمل البرنامج أربعة مخيمات متنوعة ما بين أنشطة اللياقة البدنية كالألعاب المائية مثل كرة السلة المائية والسباحة والتزلج على الجليد وورش العمل اليدوية للمواد المعاد تدويرها وفن الأوريغامي والطباعة على الشموع، إضافة إلى دورات حول الطهي وتحضير المثلجات وتزيين «الكب كيك»، إلى جانب صناعة الطائرات الورقية وتركيب الروبوتات وحصص الباليه والموسيقى والدراما.

وقالت مديرة إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة عليا الهرمودي: إن «مخيمات الصيف بنسخها السنوية تمتاز بكونها غنية بالأنشطة المتخصصة لتنمية مهارات ومعارف الأطفال، إذ نسعى إلى تلبية مختلف أذواق زوارنا من الأطفال بإدخالهم إلى أجواء صيفية ممتعة، ما يحفز على إقبال المشاركين عليها لتعزيز قدراتهم الذاتية والاجتماعية».

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