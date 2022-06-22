خطة لإعادة تدوير مليون هاتف محمول قديم من إفريقيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «فودافون ألمانيا» للاتصالات، أمس، عن خططها لإعادة تدوير أكثر من مليون هاتف محمول قديم من إفريقيا. وستساعد الشركة الهولندية «كلوزينغ ذا لوب» في جمع الهواتف القديمة بشكل أساسي من نيجيريا وغانا والكاميرون ونقلها إلى أوروبا لإعادة تدويرها هناك.

وقال رئيس قسم العملاء الأفراد في «فودافون ألمانيا» أندرياس لاوكنمان إن المشروع يمثل بداية جيدة لوضع معايير جديدة لاقتصاد دائري. وأضاف: «إعادة التدوير ليست كافية. يجب أيضاً إطالة العمر الافتراضي».

وأشارت الشركة إلى أنها لن تجمع فقط النفايات الإلكترونية القادمة من أوروبا، بل الهواتف التي يستخدمها الأفراد في إفريقيا.

ومن المقرر تمويل الحملة من المواد الخام التي سيجري الحصول عليها خلال عملية إعادة التدوير.

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