فيديو مروع لتعذيب وقتل طائر "البوقير" المهدد بالإنقراض يثير الغضب

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أثار مقطع فيديو مروع يُظهر طائر البوقير الهندي العظيم (هورنبل) وهو يتعرض للتعذيب الوحشي حتى القتل موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر مقطع الفيديو ثلاثة أشخاص يضربون طائر البوقير الجميل بعصا على رأسه، في حي ووكا في ناجالاند. والجدير بالذكر أن طائر البوقير الهندي العظيم هو طائر محمي ومدرج على أنه مهدد بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على انستغرام وتم التعليق عليه كـ "يا له من فيديو مروع. هذا طائر رائع ، من الأنواع المهددة بالانقراض و وموجود على قائمة حماية الحياة البرية من الجدول 1، يتعرض للتعذيب والضرب حتى الموت!!!. هذه هي الولاية التي تحتفل بمهرجان هورنبل (البوقير العظيم)".

وأثار الفيديو غضب مستخدمي الإنترنت، وطالب الكثيرون بمعاقبة الجناة بحزم.

وكتب أحد المعلقين على الفيديو: "لقد تم بالفعل القبض على الجناة المسؤولين واحتجازهم من قبل السلطات المعنية". وعلق آخر: "كيف يمكن أن يفعلوا مثل هذا الشيء لهذا الجمال".

ووفقًا لتقارير إخبارية هندية، تم القبض على ثلاثة أشخاص من قبل الشرطة الهندية بموجب قانون الحياة البرية والأسلحة لتعذيبهم وقتل الطيور.

يجري فريق قسم الحياة البرية مزيدًا من التحقيقات، حيث مصادرة السلاح المستخدم لقتل الطائر، بينما تم العثور على أجزاء من الطائر.

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