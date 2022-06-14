أوقفته الشرطة لمخالفة عادية فكانت المفاجأة

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت السلطات في ولاية ميشيغان الاميركية إن محاولة إيقاف شخص لارتكابه مخالفة مرورية عادية لمخالفة السرعة، لتكتشف الشرطة أمرا مفاجئا وغير متوقع، حيث كان الراكب الثاني في السيارة تمساحا كبيرالحجم.

وقال مكتب مأمور مقاطعة ليك في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن رقيبًا حاول إيقاف حركة مرور «مركبة تسير بسرعة عالية» في الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، في منطقة ويبر تاونشيب، ورغم أن سائق السيارة حاول الهرب بها بعدما لاحظ سيارة الشرطة،إلا أن سيارته في النهاية علقت بين شجرتين على مسار ريلز تو تريلز بعد مطاردة قصيرةن بحسب «يو بي آي».

وتم القبض على السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، بتهم متعددة، حيث ذكر رجال الشرطة أن لديه «عدة مذكرات توقيف من ولاية قضائية أخرى».

إلا أن المفاجأة كانت باكتشاف الشرطة لراكب إضافي في السيارة وهو تمساح أطلقت عليه الشرطة لاحقا اسم «كارين».

وقال المنشور إن التمساح كارين «حاولت الفرار من مكان الحادث، لكنها اعتقلت بعد مشاجرة قصيرة». ولم يذكر التقرير سبب وجود التمساح في السيارة ولا عمره.

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