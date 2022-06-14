المغني توبي كيث: أحتاج إلى وقت للتنفس والتعافي

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال مغني موسيقى الريف الأميركي، توبي كيث، أول من أمس، إنه يُعالج من سرطان المعدة منذ ستة أشهر، ويحتاج إلى وقت «للتنفس والتعافي والاسترخاء».

وأعلن كيث (60 عاماً) عن إصابته بالمرض على «تويتر»، وتم إلغاء واحدة على الأقل من حفلاته المقبلة في معرض ولاية أوهايو في يوليو المقبل.

وكتب كيث في تغريدة: «في الخريف الماضي تم تشخيص إصابتي بسرطان المعدة، وقضيت الأشهر الستة الماضية في تلقي علاج كيميائي وإشعاعي وجراحة. وحتى الآن الأمور جيدة، وأحتاج إلى وقت للتنفس والتعافي والاسترخاء».

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