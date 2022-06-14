في معرض النقش على الخشب.. القلوب قد تنكسر بـ 18 طريقة

المصدر: برلين - د.ب.أ

ربما تجد أفكاراً عن القلب المكسور في تطبيقي «إنستغرام» أو «تيندر»، ويرجع بعضها إلى عام 1485. ويمكن أن تنكسر القلوب بـ18 طريقة، بحسب نقش على الخشب يسمى «ليدي فينوس أند ذا لافر» (السيدة فينوس والحبيب) لمايستر كاسبر. ويُعد العمل الفني الآن جزءاً من معرض «نقش خشبي: من 1400 إلى الوقت الحاضر»، في متحف المطبوعات واللوحات في برلين. ويعرض أكثر من 100 عمل لرسامين مثل ألبريشت دورار وكيته كولفيتس وإدفارد مونك وجوزيف بويس وفاسيلي كاندينسكي في المعرض الذي يستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

ويشمل المعرض خامات وأطباق طباعة وألواحاً ترصد تطور التقنية من بداياتها إلى الوقت الحالي، اختارتها مديرة المتحف داجمار كورباخر وفريقها.

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