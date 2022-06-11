توقيف مغني راب بتهمة سرقة صراف آلي في تكساس

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ألقت السلطات الأميركية القبض على مغني راب في تكساس بتهمة سرقة أجهزة الصراف الآلي. وأفادت قناة Fox 26 بأن لاديسون رايلي، 30 عاماً، هو واحد من أربعة أشخاص متهمين بسرقة النقود من أجهزة الصراف الآلي في بنك أوف أميركا في ناشفيل.

ويأتي الاعتقال بعد شهرين فقط من إطلاق رايلي، أغنية على موقع YouTube بعنوان "Make It Home"، والتي تضم كلمات تتحدث عن الهروب من رجال الشرطة بعد سرقة أجهزة صراف آلي.

ووفقًا لإدارة شرطة ناشفيل، تم القبض على رايلي وداريوس دوغاس ، 27 عامًا ، وساشوندري دوغاس ، 32 عامًا ، وكريستوفر ألتون ، 27 عامًا ، ويواجه الأفراد الأربعة اتهامات فيدرالية. كما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً لتحديد ما إذا كانوا قد ارتكبوا عمليات سطو مماثلة في مكان آخر.

*ترجمة عن: "كومبلكس"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news