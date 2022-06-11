«ستيفن اللص».. نورس يسرق «الشيبس» من المتاجر ويوزعها على رفاقه.. «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

اتهم قائمون على أحد المتاجر الكبرى نورس بحري بسرقة كميات كبيرة من رقائق البطاطس «الشيبس»، وذلك عبر التسلل عبر الباب الالكتروني للمتجر خلسة، حيث يأخذ مايريد بسرعة كبيرة، وشوهد لاحقا يوزع غنائمة على نوارس أخرى.

وأطلق على النورس الذي بات معروف الشكل، اسم ستيفن، وذلك بعد أن انتشرت له صور وفيديوهات وهو يتسلل عبر الباب الالكتروني للمتجر مقتنصا أكياس رقائق البطاطا المحمصة ليهرب بها للخارج. بحسب صحيفة «ميرور».

وفي فيديو ملتقط له مؤخرا يظهر ستيفن بريشه الأبيض وهو ينتظر فتح الأبواب الأوتوماتيكية، قبل الاندفاع إلى الداخل والعودة بكيس من بطاطس ميني شيدر.



وقال عمال في المتجر أن ستيفن يدخل متجر تيسكو ثلاث مرات على الأقل في اليوم، علما أن العمال لاحظوا أنه يحب أنواعا محددة من البطاطا مثل شرائح مع جبنة الشيدر الصغيرة و أن «Cheese Doritos» هي المفضلة لديه.

ونبه أحد العمال أن النورس «إنه سريع جدًا لدرجة أنه غالبًا ما يتمكن من التهرب من العمال» مضيفا أنه عليهم «علينا طرده بعيدًا لأننا لا نريد أن نفقد المخزون.» الموجود في المتجر.

و على الرغم من ذلك لم يتحول لمجرم منبوذ بنظر السكان، والذين قال أحدهم معلقا على وسائل التواصل الاجتماعية أن ستيفن يستحق بعض التقدير باعتباره «شوهد وهو يشارك بضاعته المسروقة مع طيور النورس الأخرى على سطح المبنى المقابل للشارع»

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