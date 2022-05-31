سيف ساموراي ياباني يربك الجمارك السويسرية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الجمركية السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن ارباكا حدث في احد مراكزها بسبب سيف ساموراي ياباني، أو «كاتانا»، عمره نحو 700 عام وتفوق قيمته 700 ألف دولار، أُدخل بطريقة التهريب إلى سويسرا، في منطقة زيوريخ شمال البلاد، وكان حاملة ينفي انه مسروق.

وعُثر على السيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1353، داخل مركبة مسجلة في سويسرا.

وقال المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود إن سائق السيارة الذي كان يتنقل برفقة ابنته، لم يبلغ عن القطعة غير العادية هذه عندما دخل سويسرا عبر معبر تاينغن الحدودي بالقرب من ألمانيا.

وفي نهاية التحقيق الذي أجرته الجمارك، «اتضح أن سائق السيارة لم يكن صاحب السيف»، بل هو يعمل لحساب المالك الحقيقي. وكان الأخير قد أصدر تعليماته للسائق بإحضار السيف من مدينة شتوتغارت الألمانية ونقله إلى منزله في سويسرا.

ورغم أن إحضار سيف الكاتانا إلى سويسرا حصل بناء على طلب مالكه، كان ينبغي على الأخير التصريح عنه للجمارك، إذ تُعتبر السيوف اليابانية القديمة «ملكية ثقافية» بموجب قانون نقل الممتلكات الثقافية.

ويهدف هذا القانون إلى حماية التراث الثقافي للبشرية ومنع السرقة والنهب والتصدير والاستيراد غير المشروع للممتلكات الثقافية في سويسرا.

وتقاضى مكتب الجمارك الفيدرالي ما يقرب من 54 ألف فرنك سويسري (56 ألف دولار) في ضريبة القيمة المضافة، وأصدر في الوقت نفسه لائحة اتهام بحق سائق السيارات على خلفية انتهاك قانون ضريبة القيمة المضافة. وتصل الغرامة لمخالفي هذا القانون إلى 800 ألف فرنك (833 ألف دولار).

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