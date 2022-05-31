من القرية العالمية إلى أصحاب الأفكار الخلاقة: ننتظركم في الموسم الـ 27

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت القرية العالمية في دبي على مواصلة التزامها بدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، الذين يأتون بمفاهيم إبداعية يمكن تطبيقها في الوجهة، مشيرة إلى أنها فتحت باب التسجيل أمام المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الراغبة بالمشاركة في موسمها الـ27 الذي سينطلق في أكتوبر المقبل.

وأعلنت القرية العالمية، التي تعد أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال تسجيل طلباتهم للمشاركة في الموسم المقبل عبر المنصّة الرقمية الخاصة بالأعمال التجارية على الموقع الإلكتروني للقرية، إذ تتيح الوجهة للشركاء والمستثمرين تنمية أعمالهم، وعرض أفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام طيف واسع من الضيوف من أنحاء العالم.

وسجلت القرية العالمية رقماً قياسياً في أعداد الضيوف الذين زاروا منافذ البيع والمطاعم والوجهات والعروض المتميزة بواقع 7.8 ملايين ضيف. ودعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة لتعزيز «المساواة بين الجنسين»، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تلتزم القرية العالمية أيضاً بزيادة الفرص المتاحة لرائدات الأعمال في الموسم الـ27.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «تمنح الوجهة رواد الأعمال والشركات العالمية الكبرى فرصة فريدة من نوعها لتحويل أفكارهم إلى نجاحات تجارية مستدامة. وتتمتع القرية العالمية اليوم بالعديد من المزايا التي تجعل منها محفّزاً اقتصادياً للمنطقة، ومنصّة مثاليّة للشركات العالمية ورواد الأعمال لإرساء أسس متينة والانطلاق في تجربة مفاهيمهم ومشروعاتهم التجارية». وأضاف «بغض النظر عن نوع النشاط الإبداعي أو التجاري، سواء كانت جولات ووجهات ترفيهية أو أكشاك طعام أو تجارب شيقة للضيوف، فإن جلب الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة إلى دبي يعتبر أحد الأهداف الرئيسة التي نسعى باستمرار إلى تحقيقها، ولهذا تشهد القرية العالمية أعداداً متزايدة من الزوار في كل موسم. وتتمثل مهمتنا في تقديم الدعم لأصحاب الأعمال الجدد والمستثمرين لتنمية أعمالهم وزيادة عائداتهم الاستثمارية».

خيارات

يمكن لرواد الأعمال المبدعين عرض مشروعات عن تجارب مبتكرة لضيوف القرية العالمية أو وجهات فريدة أو جولات غامرة، عبر خيارات أعمال، بما فيها أجنحة الدول المشاركة، والمطاعم والأكشاك التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الشعبية عبر الثقافات العالمية المتنوعة. وتوفِّر الوجهة الشهيرة للشركاء خارج إطار منظومة أعمالها مجموعة من الإمكانات، إذ يمكنهم الاستفادة من الإقبال والترويج لأنشطتهم عبر فرص الرعاية أو التنشيط أو المنصات المتنوعة.

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