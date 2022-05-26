نجيب ساويرس يقيم حفل زفاف ابنه بجانب الأهرامات بحضور توني بلير .. (شاهد الصور)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف نجله "أنسي" تحت سفح الأهرامات، بحضور عدد من النجوم ورجال الأعمال والسياسة وعلى رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وحضر حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس كل من أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومصطفي وزيري، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، والفنانة بشرى، وعدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات.

وجاء حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس، بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم الفن والأصدقاء والمقربين من رجل الأعمال في منطقة عروض الصوت والضوء أمام الأهرامات في الجيزة، والتي حصل نجيب ساويرس على حقوق تطويرها منذ سنوات بالاتفاق مع وزارة قطاع الاعمال.

وعقد أنسي نجيب ساويرس الأكليل في أحد الكنائس الكبرى، بحضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم السياسي ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وعدد كبير من المسئولين والفنانين والشخصيات العامة والمشاهير ولاعبي الكرة المحترفين في عدة نواد عالمية.

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