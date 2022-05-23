«النهار تحول ليلا».. شاهد لحظة دخول العاصفة الترابية أجواء الكويت

المصدر: موقع الامارات اليوم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، صورا وفيديوهات لأجواء الكويت لحظة دخول العاصفة الترابية الشديدة إليها، وتسببها في انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وتحويلها النهار إلى ليل.

وكانت العاصفة الترابية بدأت صباح اليوم في العراق، وتسببت في انعدام الرؤية وإصابة العشرات بالاختناق، بالإضافة إلى توقف حركة الملاحة الجوية، قبل انحسار العاصفة وسيرها باتجاه الكويت.

ووصلت العاصفة إلى الكويت ظهر اليوم، وتسببت كذلك في تعليق حركة الطيران بمطار الكويت الدولي، بسبب انعدام الرؤية الأفقية، وحذرت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين من انعدام الرؤية في بعض المناطق، وانخفاضها إلى أقل من 500 متر في المناطق الأخرى.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، اليوم الإثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا، وذلك في تمام الساعة الـ2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتي، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية وانعدمت الرؤية؛ بسبب العاصفة الترابية، موضحة أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، دعت المواطنين والمقيمين الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا، التي أدت لانخفاض الرؤية في بعض الطرق.

#شاهد



لحظة وصول ال #عاصفة_ترابية الضخمة إلى #الكويت والتي سببت انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتوقف حركة الملاحة الجوية والتي نتجت عن جبهة هوائية باردة مندفعة عبر البحر المتوسط ونادرة الحدوث في هذا الوقت من العام .#وسم #طقس pic.twitter.com/tuCIhv0SIS — WASM | وسم (@WASMweather) May 23, 2022

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