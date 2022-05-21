انطلاق "أسبوع المطبخ التركي" في دبي

المصدر: دبي - وام

انطلق اليوم "أسبوع المطبخ التركي في دبي" الذي تنظمه القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال التركي في دبي والإمارات الشمالية وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية.

تعد هذه الفعالية جزءًا من احتفالات "أسبوع المطبخ التركي" في تركيا وخارجها حيث تقدم فرصة لتذوق قوائم طعام خاصة من المطبخ التركي وعروض طهي مختلفة في جميع أنحاء دبي.

ويتم خلال الفعالية التي تستمر حتى 27 مايو الجاري الترويج للمطبخ التركي المتميز والذي يعد عنصرًا محددا للهوية الثقافية التركية على مدار الأسبوع من خلال المطاعم المشاركة في هذا الحدث الذي يقام لأول مرة.

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