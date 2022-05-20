مهووس يقتحم مدرسة استرالية لسبب لايخطر على بال

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت وسائل إعلام استرالية أنه من المقرر أن يمثل رجل مهووس، أمام محكمة أسترالية الأسبوع المقبل لمواجهة اتهامات امتعددة بالاعتداء الجنسي على حيوانات مزرعة في مدرسة ثانوية في غرب سيدني.

وتزعم الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 43 عامًا اقتحم مدرسة سانت ماري الثانوية العليا خمس مرات على مدار ثلاثة أسابيع، وألحق أضرارا جسدية بالماعز والأغنام الموجودة داخل مزرعة المدرسة الزراعية. بحسب «ديلي ستار»

تدير المدرسة دروسًا في الزراعة ولديها مزرعة في الأماكن التي ولدت فيها الحملان والأطفال.

وبحسب تقارير الشرطة المحلية فقد دخل الرجل ساحة المدرسة لأول مرة في 27 أبريل الماضي، مما أدى إلى قيام المدرسة بتركيب كاميرات المراقبة التي قالوا إنها «التقطت مشاهد» للمخالفات المزعومة لاحقًا حتى يوم الأربعاء 18 مايو.

وتم القبض على الرجل في ساحة المدرسة، في شارع كالانج، سانت ماري، وثم نقله إلى مركز شرطة سانت ماري ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز لموقع 7 News.com.au: «تم فحص جميع الحيوانات في الموقع في المدرسة من قبل طبيب بيطري وكلها في حالة مستقرة».

وعززت المدرسة إجراءات الأمن والمراقبة في الموقع، بما في ذلك المنطقة التي يتم فيها احتجاز الحيوانات.

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