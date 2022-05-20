مصر..مأذون متورط في حادثة تزوير غريبة

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة غريبة في مصر اتهم فيها مأذون شرعي بمنقطة التل الكبير بالتزوير، بعد أن لجأت إليه أسرة لزواج ابنتها القاصر من جارها، ليعقد المأذون قرانهما بعقد زواج رسمي، لكن يظل معه العقد، إلى أن حدث انفصال بين الطرفين، فلجأت له السيدة لتحصل على صورة العقد الرسمي حتى تستطيع إثبات نسب طفلتها، فيخبرها المأذون بأنها انعدمت في المحكمة، واقترح عليها العقد من جديد ولكن بصورة عرفية.

وأوضحت التحقيقات أن والد العريس وقّع على إيصالات أمانة في عهدة مأذون القرية ليضمن حق الفتاة، مقابل عدم توثيق عقد الزواج لأنها قاصر، وعندما وقَعت بين العروسين خلافات وصلت إلى الانفصال، بعد وضع طفلتها الأولى عادت هي وأسرتها للمأذون للبحث عن مخرج لتلك الزيجة التي ليس لها ورق رسمي يسمح بتسجيل طفلتها باسم والدها.

وكشفت التحقيقات التي نشرها موقع «القاهرة 24» بأن المأذون اقترح على أسرة الزوجة عقد زواج رسمي بين البنت وحماها، وبعد إصدار شهادة ميلاد لابنها يتم الطلاق من حماها، الأمر الذي دعا الفتاة وأسرتها إلى التوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد المأذون وزوجها وأسرته.

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