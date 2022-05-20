من قصد محمد رمضان بأغنيته "بلالين منفوخين" .. ولماذا هددته بشرى بأغنية ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تلقى الفنان المصري محمد رمضان سيلا من الاتهامات التي وُجّهت له بالتقليل من زملائه الفنانين، وإهانتهم، عقب طرح أحدث أغنياته والتي جاءت بعنوان "بلالين".

وتقول كلمات الأغنية: "جامد أنا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالأسطورة لقبوني، نسخة واحدة وهما قلدوني، صعبة عليكوا انكوا توصلولي، بلالين إنتوا بلالين، منفوخين إنتوا بلالين".

من جانبها؛ علقت الفنانة بشرى التي دخلت في وقت سابق بخلاف مع محمد رمضان قبل أن يتصالحا لاحقا في مهرجان الجونة السينمائي: محمود العسيلي قبلها بسنين طرح أغنية (طراطير)، مش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية، وسمعت جملتين بلالين وطايرين.

وأضافت بشرى في تصريحات تلفزيونية حول ما إذا كان رمضان يوجه من خلال كلمات أغنيته الجديدة رسائل معينة لزملائه ويصفهم بأنهم فقاعات؟، بالقول: ده على أساس إنه كورة؟!

وتابعت: تعودنا من محمد رمضان توجيه رسائل من خلال أعماله، وهو خلق لنفسه شكل وحالة بدأ الناس يتعودون عليها وفرض نفسه على الساحة، ولو ضايقني هنزل له بأغنية!

وعلى إثر هذه الضجة؛ رد محمد رمضان عبر مقطع فيديو، حول سبب اسم الأغنية بلالين ، مشيرًا إلى أنها كناية عن كل البلالين التي نفخها منذ صغره واختفت في المواقف الصعبة.

وعلق رمضان عقب طرحه للأغنية بالقول: البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا، معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين.

ويواصل الفنان المصري نشاطاته الفنية؛ إذ أعلن قبل أيام قليلة، عن مشروع فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم نمبر وان ؛ إذ نشر فيديو عبر إنستغرام وهو يجري بعض التدريبات الرياضية.

وقال رمضان: "بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم (نمبر وان)، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح".

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