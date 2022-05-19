سوني تنافس«Air Pods» بسماعات جديدة.. هذه مواصفاتها.. «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة سوني عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي ستكون منافسا قويا لسماعات AirPods Pro من آبل.

وتبعا لسوني فإن وزن كل سماعة من سماعات LinkBuds S الجديدة أقل من 4.8غ فقط، وبالرغم من ذلك فإن هياكلها أتت محمية من الماء والغبار وفق معيار IPX4.

وحصلت هذه السماعات على مكبرات صوت عالية الأداء من تطوير سوني، وعلى دعم لمعيار LDAC الذي يوفر زيادة تدفق الأصوات إلى الأذن مع الحفاظ على جودتها وصفائها.

وجهزت LinkBuds S بنظام لعزل الضوضاء الخارجية، ونظام ذكي يتعرف على طبيعة المكان المتواجد فيه المستخدم لإدخال الأصوات الخارجية إلى الأذن في حال تطلب الأمر.

وجهزت سوني سماعاتها بمايكروفونات عالية الأداء لإجراء الاتصالات الصوتية، وزودتها ببطاريات داخلية تعمل 6 ساعات بالشحنة الواحدة، كما تحوي المحفظة البلاستيكية الصغيرة لها بطاريات إضافية تكفي لشحنها لتعمل 14 ساعة إضافية.

ومن المتوقع أن تبدأ سوني بطرح هذه السماعات في الأسواق العالمية اعتبارا من 20 مايو الجاري، وبسعر 200 دولار تقريبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news