إنقاذ حياة شاب شاب سعودي يزن 200 كيلو غراما

المصدر: موقع الامارات اليوم

تمكّن فريق الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الاكمو)، من إنقاذ حياة مريض شاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني من سمنة مفرطة وفشل حاد في الجهاز التنفسي، ما استدعى وضعه على جهاز (الاكمو) وذلك للعمل كرئة اصطناعية خارج الجسم.

وبحسب صحيفة "عكاظ" تعتبر هذه الحالة من أندر الحالات على مستوى العالم، وذلك لمعدل السمنة المرتفع الذي كان يعاني منه المريض، حيث إن وزنه يزيد على (200 كجم) ومؤشر كتلة الجسم أكثر من التسعين. وأشرف على حالة المريض فريق (الاكمو) بمستشفى عسير المركزي.

وتماثل المريض للشفاء، وتم فصل جهاز (الاكمو)، وخروجه للمنزل بصحة جيدة. يُذكر أن خدمات (الاكمو) تعمل في مستشفى عسير المركزي منذ عام 2017 مع وجود فريق استجابة سريعة مناوب على مدى 24 ساعة لخدمة جميع مستشفيات المنطقة الحكومية والخاصة.

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