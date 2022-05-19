غداء عمل على الطريقة الآسيوية مع Blue Seafood Asia

المصدر: دبي - الامارات اليوم

يقدّم المطعم الآسيوي الجديد للمأكولات البحرية في برج ضمان Blue Seafood Asia قائمة غداء عمل تبدأ من 75 درهماً إماراتياً للفرد، والتي تعد مثالية لوجبات غداء العمل واجتماعات العملاء التي تترك انطباعات إيجابية وغيرها الكثير، فمن منا لا يعشق الطعام الآسيوي!

ويعرض المطعم مجموعة غنية من أروع الأطباق الطازجة والتي أعدها طهاة عالميون ذوو خبرة أصيلة. يستوحي Blue Seafood Asia قائمته من المحيطات اللازوردية في آسيا وأسواق الأسماك المفعمة بالحيوية، ويأخذكم في رحلة لا مثيل لها مع تقنيات الطهي المحببة في السواحل الآسيوية، تنتقلون خلالها إلى أجواء مملوءة بالحياة والألوان.

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