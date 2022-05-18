«كابسات 2022» ينطلق فى دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بمشاركة 200 علامة من 35 دولة، انطلقت أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2022)، الفعالية الرائدة في قطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى في المنطقة.

ويضم المعرض الذي افتتحه سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، ثلاث فعاليات رئيسة متخصصة، وهي مؤتمر المحتوى، وقمة سات إكسبو، وفعالية محتوى الجيل التالي.

ويستضيف «كابسات 2022» مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع، مثل عربسات ونايل سات ومجموعة تيكوم وتركسات وكفيست ميديا وروس فيديو وإيفرتز مايكروسيستمز ووكالة الفضاء الوطنية الأذربيجانية، بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكلٍ من بافاريا وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتستقطب قمة سات إكسبو مشاركين من جنسيات متعددة، تتضمن مجموعة من الأسماء البارزة من صناع القرار التنفيذيين.

كما يستقطب مؤتمر المحتوى عدداً من أبرز رواد القطاع لاستكشاف أحدث التوجهات في مجالات الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي ومنافسات البث على الإنترنت، إلى جانب خدمات البث الصوتي (البودكاست) ومدونات الفيديو والمحتوى الموسيقي. وتشمل قائمة المشاركين ممثلين عن مجموعة من أكبر الشركات في القطاع، من بينها: «تويتر» و«ميتا» ومجموعة روتانا، وإم بي سي، ومدينة دبي للإعلام، وهيئة الإعلام الإبداعي، ومبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومنصة ديزني بلس.

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