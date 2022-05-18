مجموعة «الطلاق» الفنية.. الأغلى في تاريخ المزادات

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

أصبحت مجموعة ماكلو، التي شكلت موضوع معركة طلاق شرسة بين مطوّر عقاري في نيويورك وزوجته السابقة، أغلى مجموعة فنية تباع في مزاد، إذ باعت دار «سوذبيز» ثاني دفعة من الأعمال ضمن المجموعة مقابل 246.1 مليون دولار، ما رفع القيمة الإجمالية للوحات إلى 922.2 مليون دولار.

وتخطى هذا الرقم تالياً الـ835.1 مليون دولار، التي حققتها مجموعة روكفيلر خلال بيعها سنة 2018، ما شكّل أعلى مبلغ إجمالي تحققه مجموعة خاصة منفردة في مزاد.

ومن أبرز القطع خلال مزاد أول من أمس، لوحة لمارك روثكو بعنوان «أنتايتلد» (بلا عنوان) بيعت بـ48 مليون دولار، وأخرى بعنوان «سيستوك» لغيرهارد ريختر بيعت بـ30.2 مليون دولار. كذلك بيعت لوحة «بورتريه ذاتي» لأندي وارهول بـ18.7 مليون دولار، فيما بلغ سعر «أنتايتلد» لفيليم دي كونينغ 17.8 مليون دولار.

وحازت دار «سوذبيز» الحق في بيع أعمال مجموعة ماكلو في سبتمبر الماضي. وباعت 35 من القطع التي تتضمنها مقابل 676.1 مليون دولار، قبل بيع الأعمال الـ30 المتبقية. ووصفت «سوذبيز» الأعمال بأنها «أغلى مجموعة مهمة للفن الحديث والمعاصر تظهر في السوق». وخلال معاملات الطلاق، فشل هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا في الاتفاق على تحديد قيمة المجموعة. وحكم قاضٍ في نيويورك سنة 2018 بضرورة بيعهما الأعمال الـ65 ضمن المجموعة، وتقسيم الأرباح بينهما.

• خلال معاملات الطلاق، فشل هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا، في الاتفاق على تحديد قيمة المجموعة الواسعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news