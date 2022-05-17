«بسبب الاحتيال»..تغريم شركة تأمين أميركية 6 مليارات دولار

المصدر: وكالات

ستدفع شركة التأمين العملاقة الاميركية «أليانز» 6 مليارات دولار كتعويض وغرامات، لتبنيها مخطط احتيالي بمليارات الدولارات أضر المدرسين ورجال الدين والمستثمرين الأمريكيين الآخرين.

واعترفت «أليانز غلوبال إنفستورز» في الولايات المتحدة، وهي وحدة أمريكية تابعة للشركة المالية الألمانية، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال مخططها «الهيكل ألفا»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويعود تاريخ هذا الهيكل إلى يناير 2016 على الأقل، وكان معرضا لانهيار سوق الأوراق المالية في مارس 2020، وفقا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن «أليانز غلوبال»، بالإضافة إلى اثنين من مديري المحافظ الثلاثة المذكورين في الشكوى، وافقوا أيضا على الاعتراف بالذنب في قضية جنائية موازية.

وقالت اللجنة إن «أليانز» ومديري المحافظ الثلاثة تلاعبوا بأرقام مالية رئيسية لجعل الخسائر تبدو أصغر مما كانت عليه.

لكن عندما وصل الوباء إلى الولايات المتحدة في مارس 2020، أظهر انهيار السوق الناجم عن الاضطراب في ذلك الوقت أن «أليانز» قد ضللت المستثمرين بشأن المخاطر، و«تكبد الصندوق الذي شكلته خسائر فادحة وخسر المستثمرون المليارات».

وقال البيان إن شركة «أليانز غلوبال» وافقت على دفع نحو مليار دولار كغرامات وتسويات أخرى، في حين ستدفع الشركة والشركة الأم الألمانية أكثر من 5 مليارات دولار كتعويض للضحايا.

وقال رئيس اللجنة، غاري جينسلر: «ضحايا سوء السلوك هذا يشمل المعلمين، ورجال الدين، وسائقي الحافلات، والمهندسين، الذين استثمروا معاشاتهم التقاعدية في صناديق مؤسسية لدعم تقاعدهم».

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