لبنان: إخلاء سبيل شقيق حاكم المصرف المركزي بكفالة مالية

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أخلى القضاء اللبناني، اليوم سبيل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بكفالة مالية بعد مرور شهرين على توقيفه، وتم تخفيض الكفالة إلى 100 مليار ليرة سددت نقدا إضافة إلى الحجز على 40 عقارا تفوق قيمتها ملايين الدولارات مع الإبقاء على قرار منع السفر.

وكان القاضي نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملف الذي يحقق فيه حول شركة "فوري"، ويتعلق بتحويلات مالية تجاوزت الـ 330 مليون دولار" وذلك وفقاَ ل"فرانس بريس" .

وأمرت‭‭ ‬‬‬‬القاضية غادة عون، بالقبض على رجا سلامة، بعد استجوابه في قصر العدل في بعبدا، بالملف المتهم به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news