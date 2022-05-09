شرطية تعتقل خطيبها قبل حفل الزفاف: محتال ومزوِّر

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في حادثة نادرة، ألقت شرطية القبض على خطيبها بتهم الاحتيال قبيل زفافهما بشهور قليلة.

وحازت ضابطة الشرطة جنموني رابحة في شرطة ولاية آسام الهندية على تقدير سكان منطقتها وإدارة الشرطة التي عمل بها حيث تم التعامل معها كبطلة بعد أن أثبتت أن واجبها فوق كل شيء.

ففي تحول نادر للأحداث، قدمت ضابطة الشرطة تقرير معلومات اعتقلت بموجبه خطيبها بعد أن علمت بجرائمه المتهم فيها.

وألقت الشرطية جنموني رابحة، التي تعمل بوظيفة مفتش مساعد في شرطة منطقة ناجون، القبض على خطيبها بتهمة الاحتيال.

الجدير بالذكر أن رابحة التقت بالمتهم رنا بوجاج في يناير 2021 عندما تم تعيينها في منطقة عملها الجدييدة، وقالت، خلال حديثها لوسائل الإعلام الهندية، إنها وبوجاج ارتبطا بخطوبة في أكتوبر من العام الماضي وخططا لإقامة حفل الزواج في نوفمبر من هذا العام.

ومع ذلك، اكتشف جنموني أن خطيبها رنا كان يتظاهر بأنه مسؤول العلاقات العامة لشركة Oil India Limited وخدع العديد من الأشخاص بعد أن وعدهم بوظائف.

وقال مسؤول الشرطة إنهم صادروا 11 ختمًا مزيفًا لشركة ONGC والعديد من وثائق التجريم بما في ذلك بطاقات هوية مزورة من منزل بوجاج.

وقالت رابحة "أنا ممتنة للأشخاص الثلاثة الذين جاؤوا إلي بمعلومات عنه (رنا بوجاج) حول حجم عملية الاحتيال التي يقوم بها".

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