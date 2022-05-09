جريمة مروعة تهز لبنان.. قتل والدته أثناء أدائها الصلاة

المصدر: موقع الامارات اليوم

صحت لبنان اليوم على جريمة بشعة أثارت موجة واسعة من الغضب، وتناقلتها وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اقدم شاب على قتل امه غدرا بسبع طعناة وهي تؤدي الصلاة.

وقال موقع قناة «الجديد» أن الشاب هادي سليم، أقدم على طعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح.

وأشارت التفاصيل الأولية أن الشاب يعاني من حالة انفصام وأن والدته كانت قد عرضته على عدد من رجال الدين املا في تحسن حالته لكنها لم تتحسن.

وفي وقت لاحق تم توقيف سليم من قبل شبان في المنطقة وتم تسليمه إلى القوى الأمنية.

وارتكب الشاب جريمته المروعة بينما كان والدته تصلي، وقام عدد من ابناء المنطقة بملاحقته وتمكنوا من الامساك به وتسمليه لأمن.

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