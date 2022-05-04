مصر.. جثة في شنطة سفر والأمن يكشف تفاصيل الجريمة

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، وتفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص «سائق توك توك» داخل شنطة سفر مقتولا ومكبل اليدين والقدمين.

وتقصيلا تلقت قوات الأمن بلاغا بالعثور على حقيبة سفر ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها جثة شاب في منتصف العقد الثاني من عمره، يعمل سائق «توك توك»، به آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق علي فمه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين بهدف سرقة التوك توك ملك المجني عليه حيث استوقفاه بزعم توصيلهما واستدرجاه داخل شقة بعقار بحجة مساعدتهما في إنزال بعض قطع الأثاث المنزلي ثم تعدوا عليه بالخنق والضرب بسلاح أبيض وشومه ووضعاه داخل ملاية في شنطة سفر وتخلصوا من الجثة بمحل العثور عليها، بحسب «صدى البلد».

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وتم بارشادهما القبض علي عاملين سيئا النية قام الجناة ببيع المركبة لهما، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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