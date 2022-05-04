دب يدمر سيارة للحصول على ملمع شفاه !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

قال مسؤولو الحياة البرية في كولورادو إن دبًا اقتحم سيارة ودمر مقصورتها من أجل الحصول على ملمع شفاه صغير.

والتقط صاحب السيارة صورا لمقصورة قيادته التي دمرها دب في حديقة كولورادو باركس آند وايلد لايف وبعثر محتوياتها، في الصباح الباكر.

ووفقا لإدارة الحديقة فإنه "لم يكن هناك طعام أو قمامة متبقية بداخل السيارة، ولكن كان هناك ملمع للشفاه. كانت رائحته كافية لإغراء الدب للتحقق من الأمر".

وقالت الإدارة إن الحادث يجب أن يكون بمثابة تذكير بأن الدببة تعرف كيف تفتح أبواب السيارات". بحسب "يو بي آي ".

ودعت الإدارة زوار الحديقة إلى إغلاق أبواب العربات وإزالة أي شيء له رائحة من الداخل، وذلك في حال رغبوا في إبقاء الضيوف غير المرغوب فيهم مثل الدببة بعيداً عن سياراتهم.

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