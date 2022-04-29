مسابقة «الويكي تهوى الأرض».. بنسخة إماراتية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات مسابقة «الويكي تهوى الأرض» للتصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات. ودعت المسابقة العالمية السنوية المشاركين الراغبين في تقديم صور لمواقع التراث الطبيعي في الإمارات عبر موقع «ويكيميديا كومنز»، إذ تهدف المسابقة إلى تطوير مكتبة ويكيبيديا للصور المجانية والحرة، إضافة إلى تسليط الضوء على مواقع الطبيعة المحمية والتراث الطبيعي في دولة الإمارات.

وتنظم مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، التي تديرها مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، النسخة الإماراتية من مسابقة «الويكي تهوى الأرض»، وخصصت للفائزين في المسابقة الإماراتية جوائز مادية عن أفضل الصور المُقدمة، خلال الفترة بين الأول من مايو و15 يونيو المقبلين.

وستختار لجنة من الحكام أفضل 10 صور من دولة الإمارات لتتأهل إلى القائمة النهائية في مسابقة «الويكي تهوى الأرض» العالمية، والتي تقدم للفائزين ضمن المراتب الأولى في المسابقة قسائم شراء بقيم مختلفة، صالحة الاستخدام على موقع «أمازون» ومتاجر إلكترونية أخرى.

من جانبها، قالت أحلام بلوكي، عن إطلاق المسابقة في الإمارات: «لقد بلغ عدد الصور المشاركة، في دورة المسابقة العالمية للعام الماضي، حول جمال المواقع التراثية في دولة الإمارات، نحو 1057 صورة، وهو ما يشير إلى أن لدينا العديد من المصورين والفنانين الموهوبين الواعدين. وأتطلع بكل حماس إلى المشاركات التي سنطلع عليها هذا العام».

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