سجونها ممتلئة 100%.. الدنمارك تستأجر سجونا في كوسوفو

المصدر: موقع الامارات اليوم

أبرمت الدنمارك اتفاقا مع بريشتينا لإرسال 300 سجين إلى كوسوفو للحد من الاكتظاظ في السجون المزدحمة في المملكة.

وفي ديسمبرالماضي، اتفق البلدان على أن تستأجر الدولة الاسكندنافية 300 زنزانة سجن مقابل رسوم سنوية قدرها 15 مليون يورو (16 مليون دولار).

وارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20 % منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، مما يضع معدل الاشغال أعلى من 100 %، وفقا للبيانات الرسمية،في الوقت الذي انخفض عدد الحراس بنسبة 18 %.

وقال وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، في بيان: «لقد وقعنا الآن اتفاقا رائدا يضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وسيخفف الضغط على ضباط السجون لدينا».

وسيتم إرسال السجناء إلى سجن في بلدة جيلان - على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) من العاصمة الكوسوفية،بريشتينا، في 2023، سيتم ترحيل السجناء الأجانب بعد قضاء عقوبتهم.

يشار إلى أنه بحلول عام 2020، كان من المقرر ترحيل حوالي 350 سجينا بعد الانتهاء من عقوبتهم في السجون الدنماركية.

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