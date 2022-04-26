جائزة الشيخ زايد للكتاب تعتمد أسماء الفائزين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اجتمع مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب، لتقييم نتائج الدورة الـ16 في فروع الجائزة التسعة.

واعتمد المجلس بعد الاطّلاع على توصيات الهيئة العلمية للجائزة أسماء الفائزين الذين ستعلنهم نهاية الشهر الجاري، على أنّ يتم تكريمهم خلال حفل خاص بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وسيحصد الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة بقيمة 750 ألف درهم.

واستقبلت دورة هذا العام العدد الأكبر من الترشيحات بفروعها التسعة منذ تاريخ انطلاقها، إذ بلغ عدد الترشيحات أكثر من 3000 مشاركة تلقّتها الجائزة من 55 دولة، من بينها 20 دولة عربية، بزيادة شكّلت 28% على العام الماضي الذي شهد استقبال 2349 ترشيحاً، ونجح 26 عملاً في الوصول إلى القوائم القصيرة التي أعلنتها الجائزة الشهر الماضي.

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