مصر.. وفاة مسن خلال مشادة كلامية مع جيرانه

المصدر: موقع الامارات اليوم

لفظ مسن مصري أنفاسه الأخيرة أثناء مشادة كلامية مع جيرانه في دائرة قسم شرطة شبرا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

و كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، بحسب صحيفة "الوطن".

وتلقى مأمور قسم شرطة شبرا مصر بلاغًا بوفاة مسن في مشادة كلامية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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