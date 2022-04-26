رئيس «تويتر» التنفيذي للموظفين: مستقبل الشركة ضبابي

المصدر: رويترز

قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أجراوال للموظفين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع صفقة الملياردير إيلون ماسك والاستحواذ عليها.

كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه رويترز.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.

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