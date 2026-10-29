«خلوة الشباب» في «دبي للإعلام».. أفكار جديدة ترسم مستقبل المؤسسة

أكد مشاركون في «خلوة الشباب»، التي نظمها مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام في المبنى الرئيس للمؤسسة، أمس، أهمية تعزيز التواصل بين الموظفين، بما يتيح توليد الأفكار وطرحها للنقاش، ويسهم في تطوير العمل وتبادل الخبرات والمشاركة في رسم مستقبل المؤسسة.

وقال مدير الإنتاج في تلفزيون دبي، محمد خرام، لـ«الإمارات اليوم»: «شكّلت الخلوة فرصة غنية للتعبير عن الأفكار التي من شأنها تطوير العمل، وأسهمت في تعزيز فرص التواصل بين الموظفين».

وذكر خرام، الذي يعمل في المؤسسة منذ نحو 12 عاماً: «تعرّفت خلال الخلوة إلى زملاء في المؤسسة لم يسبق لي لقاؤهم، رغم سنوات عملي الطويلة، وتبادلنا على طاولة النقاش أفكاراً ومقترحات تطويرية من شأنها تعزيز جودة العمل».

وأكدت المصورة التلفزيونية، مشاعل البلوشي، أن مشاركتها في الخلوة تُعد الأولى لها في تجمع شبابي من هذا النوع، وقالت إنها «شكّلت تجربة مميزة، خصوصاً أنها جمعتني بموظفين من إدارات وأقسام وقطاعات مختلفة، ما أتاح لي فرصة الاطلاع على أفكار متنوعة نابعة من تخصصات عدة».

وأكد المذيع في إذاعة دبي من ذوي الهمم، مايد الجناحي، أن «خلوة الشباب» أتاحت له فرصة الاندماج مع زملائه وتبادل الأفكار معهم، موضحاً أنه استفاد من المقترحات التي طرحها أفراد مجموعته، ووجد فيها سبلاً مفيدة يمكن توظيفها في العمل.

وأضاف أن اجتماع الشباب من مختلف قطاعات المؤسسة في مكان واحد يسهم في توطيد العلاقات بينهم، ويمنحهم فرصة أكبر للتعارف والتواصل.

وفي السياق ذاته، أكدت موظفة قسم الإخراج في مؤسسة دبي للإعلام، طرفة الحوسني، أن الخلوة أتاحت للشباب فرصة التعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وأوضحت أن المشاركين عملوا على ترتيب الأفكار المطروحة وإعادة صياغتها، تمهيداً لإيصالها إلى الجهات المعنية.

وكشف صانع المحتوى الرقمي، إبراهيم عبدالله، أنه فضّل تأجيل اجتماع كان مقرراً مع جهة خارجية، حرصاً على المشاركة في الخلوة الشبابية، إيماناً بأهمية هذه اللقاءات في إتاحة المجال للعصف الذهني، وتقديم أفكار ابتكارية تخدم الموظفين والمؤسسة.

وقال إن ما يميز هذه التجمعات هو إمكانية تحويل النقاشات إلى نتائج ملموسة، وأضاف أن جلوسه مع موظفين من أقسام مختلفة للمرة الأولى كشف له عن طاقات ومواهب شبابية لم يكن يعرفها من قبل.

مجموعات عمل

شارك في «خلوة الشباب» عدد من موظفي «دبي للإعلام» من مختلف الإدارات والأقسام، ضمن جلسات حوارية ناقشوا خلالها أفكاراً ومقترحات لتطوير العمل الإعلامي، وتعزيز مشاركة الشباب في رسم مستقبل المؤسسة، وسط تفاعل أتاح للمشاركين تبادل الخبرات، والتعرف إلى زملاء يلتقون بهم للمرة الأولى، وشهدت الخلوة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، ناقش كل منها رؤى وأفكاراً من زوايا مهنية مختلفة، بهدف الخروج بمقترحات قابلة للدراسة والتطوير، وأكد مشاركون أن أهمية اللقاء لا تقتصر على طرح الأفكار، بل تمتد إلى فتح قنوات التواصل بين الموظفين، وإتاحة الفرصة أمام أصوات شبابية جديدة.