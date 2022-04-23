حرائق في الولايات المتحدة تجبر الآلاف على الفرار من منازلهم

المصدر: نيو مكسيكو - وام

أجبرت حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية الآلاف على الفرار من منازلهم جراء تمدد الحرائق بفعل الرياح الشديدة فيما تستعر النيران في مناطق بجنوب غرب الولايات المتحدة الجاف.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إخلاء أكثر من 12 مجتمعا صغيرا بسبب اندلاع حريقين في الجبال على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرقي سانتا في، تؤججهما رياح تزيد سرعتها على 97 كيلومترا في الساعة.

وأوضح موقع تتبع الحرائق "إنسيويب" أن الحريقين اللذين يعرفان باسمي "كالف كانيون وهيرميتس بيك" التأما على بعد حوالي 19 كيلومترا شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

والحريقان من بين أكثر من 12 حريقا مندلعة في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة في ظل جفاف مستمر منذ عقود بالإضافة إلى وفرة الغطاء النباتي الجاف مما يثير مخاوف من أن المنطقة ينتظرها عام حرائق قاس.

وقالت لورا رابون المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية في جنوب نيو مكسيكو، حيث توفي شخصان في حريق الأسبوع الماضي: " هناك العديد من الحرائق المندلعة في نيو مكسيكو الآن، وهناك العديد من الحرائق المندلعة في أريزونا وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت المبكر من الموسم".

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