جرحى في مشاجرة جماعية بالكويت

المصدر: موقع الامارات اليوم

تمكن رجال أمن الأحمدي من السيطرة على مشاجرة اندلعت بين شبان وأحداث في أحد شوارع منطقة العدان، وأسفرت عن إصابة عدد من الشباب، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة، فيما تمكن رجال الأمن من ضبط 4 آخرين، وإحالتهم إلى مخفر المنطقة، وسجلت قضية بالواقعة.

وقال مصدر أمني لصحيفة القبس: «إن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغاً بالمشاجرة، فتم تحريك رجال الأمن إلى الموقع، للسيطرة على المتشاجرين، وفرض قوة الامن».

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً للمشاجرة ظهر خلالها اشتباكات بالأيدى بين مجموعة شبان وأحداث بأحد الشوارع الداخلية في منطقة العدان.

وأظهر المقطع حضور دوريات الأمن وقيام رجالها وبعض المارة بفض المشاجرة، فيما نقل مسعفون المصابين إلى المستشفى للعلاج.

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